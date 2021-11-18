Ev sahibiyle tartışıp gecekonduyu ateşe verdiler!

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Yangın, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki iki gecekonduda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gecekondu sahibi ile Suriyeli kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı. Bugün sabah saat 06.00 sıralarında da gecekonduların bulunduğu alana gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri yanıcı maddelerle evleri ateşe verdi. Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından fark edilince itfaiyeye haber verildi. Yangın sırasında gecekondularda patlamalar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu gecekondular kullanılamaz hale geldi.