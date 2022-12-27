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Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı

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#İstanbul#Avcılar#Yangın
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

İstanbul Avcılar’da 3 katlı binanın 1. katındaki dairede kalan ve bir süredir ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracı, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktı.

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Yangın sırasında dairede meydana gelen patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

EVİ YAKARIM DEDİ

Tahtakale Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, ev sahibi Mehmet Yılmaz’la bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Ev sahibi Mehmet Yılmaz, “Alttaki kiracı geldi yanıma, uzun uzun konuştuk. Bana ‘Senin evi yakarım’ dedi. Sen de içindesin, yanarsın dedim. Karakola gittik, sonra 04.00’te eve benzini döktü. Ben peşine koştum ama taksiye bindi gitti” dedi. Ev sahibinin oğlu Hilmi Yılmaz, “Kiracıyla sorun vardı, bin lira kira veriyordu, 2 bin lira yapalım dedik. O da ‘Zam yapmam, bin lira ya veririm ya da vermem’ dedi. ‘Ben bu evi yakarım’ dedi. Sonuç böyle oldu” dedi.

 

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#İstanbul#Avcılar#Yangın

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