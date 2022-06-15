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Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı! Ev sahibi sinir krizi geçirdi

#Kayseri#Kiracı#Ev Sahibi

Kayseri'de ev sahibi ile tartışan Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşler, oturdukları daireyi ateşe verdi. Dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yerine gelen ev sahibi, sinir krizi geçirdi.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen ev sahibi, komşularını rahatsız ettiğini iddia ettiği kiracıları Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşleri evden çıkarmak istedi. Ev sahibi ile telefonda tartışan 2 kardeş, daireyi ateşe verdi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı Ev sahibi sinir krizi geçirdi

EVİ YAKAN KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı Ev sahibi sinir krizi geçirdi

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EV SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen ev sahibi, yangını görünce sinir krizi geçirdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı Ev sahibi sinir krizi geçirdi

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#Kayseri#Kiracı#Ev Sahibi

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