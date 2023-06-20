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Ev sahibini 'köpek besleme' tartışmasında öldüren kiracı tutuklandı

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#ANKARA#Altındağ#Cinayet
Ev sahibini köpek besleme tartışmasında öldüren kiracı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 15:26

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bahçede köpek beslenmesini istemeyen ev sahibi Orhan Mercan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Fırat Yüksekoğlu (25), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Fırat Yüksekoğlu, geçen cumartesi günü Yıldıztepe Mahallesi 197'nci Sokak'ta bulunan 2 katlı gecekonduda, bahçede köpek beslemesini istemeyen ev sahibi Orhan Mercan'la tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Yüksekoğlu, evde bulunan pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti. Mercan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yüksekoğlu da gelen polis ekibine teslim oldu.

"ANNEME KÜFÜR EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Fırat Yüksekoğlu emniyetteki ifadesinde, "Ev sahibim sorunlu birisiydi. Mahalleli sevmez. Ben yakın zamanda köpek almıştım ve bahçede besliyordum. Olayın olduğu gün, balkona çıkarak bana küfürler etti. Sakin kalmaya çalıştım ama en son anneme küfür edince kendimi kaybettim" dedi.

Yüksekoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#ANKARA#Altındağ#Cinayet

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