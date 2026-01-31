×
Ev sahibinden şaşkına çeviren talepler! 3 sayfalık liste sosyal medyada gündem oldu... '50 günde bir ev kontrol edilecek'

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Pamukkale#Kiralık Ev
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 11:38

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3+1 dairesini aylık 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, ilan sitesinde paylaştığı 26 maddelik kriter listesiyle gündem oldu. Listede yer alan mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgâhın ıslak tutulmaması, eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması ve evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edileceği gibi detaylar dikkat çekti.

Denizli'de 3+1 dairesini 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibinin ilan sitesinde paylaştığı 3 sayfalık kriter listesi, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma oluşturdu. İlanda yer alan şartlar arasında yalnızca resmi nikâhlı ailelere kiralama yapılacağı, en az bir aile bireyinin memur olması gerektiği, en fazla bir çocuklu ailelerin kabul edileceği belirtildi.

"EVDE SİGARA İÇİLMESİ KESİNLİKLE YASAK"

Ev içinde sigara içilmesinin kesinlikle yasak olduğu, mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgâhın ıslak tutulmaması gibi detaylar da dikkat çekti. Ayrıca evde kullanılacak tüm eşyaların ayaklarında zemini korumak için keçe bulunması, eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması ve evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edileceği maddeleri yer aldı. Söz konusu ilan, kiracı adayları ve vatandaşlar tarafından "aşırı kuralcı" bulunarak eleştirildi.

Ev sahibinden şaşkına çeviren talepler 3 sayfalık liste sosyal medyada gündem oldu... 50 günde bir ev kontrol edilecek

Kendisi de kiralık daireleri olduğunu belirten Mustafa Nak, bu tür şartların doğru olmadığını ifade ederek, "Kiracı parasını veriyorsa her alanda kısıtlayamazsın. Elbette kavga gürültü olmasın gibi temel kurallar olabilir ama bu kadar detaylı ve baskıcı şartlar çok yanlış. Benim de evlerim var, hiç böyle kurallar koymadım. Herkes kimseyi rahatsız etmeden yaşamalı" dedi.

Denizli Ticaret Odası Meclis Divan Katibi ve emlak ofisi sahibi Volkan Gürsoy ise ilanı hayretle karşıladıklarını belirtti. Gürsoy, "Serbest piyasa şartlarında, Kat Mülkiyeti Kanunu'nu aşmamak kaydıyla mal sahibi bazı taleplerde bulunabilir. Bu ilandaki mal sahibinin daha önce yaşadığı olumsuz tecrübeler nedeniyle böyle bir ilan verme ihtiyacı hissettiğini düşünüyoruz. Günümüzde hem kiracı hem de mal sahibi kendini güvence altına almaya çalışıyor. Ancak bu tür durumlar, güncel sözleşmelerle ya da yetki belgeli emlak firmaları aracılığıyla büyük ölçüde önlenebilir. Talihsiz bir olay ve şehrimizde böyle konularla gündeme gelmeyi istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Olay, ülke genelinde devam eden kiracı-ev sahibi tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken, ilan kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ev sahibinden şaşkına çeviren talepler 3 sayfalık liste sosyal medyada gündem oldu... 50 günde bir ev kontrol edilecek



