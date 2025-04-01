Ev sahibinden kiracıya sanal komplo

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Ankara Eryaman’da G.A. isimli genç kadın, V.C.’nin evini kiralayarak oturmaya başladı. Yeni kiracı olan genç kadın, 2023 yılında devletin belirlediği yüzde 25 sınırında kiraya zam yaptı. Ancak ev sahibi, yapılan kira zammını yetersiz bularak, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Genç kadın, kanuni haklarını kullanmak istediğini, tahliye kararı olmadan evi boşaltmayacağını ev sahibine bildirdi.

ADINA HESAP AÇILDI

1 Mart 2023 tarihinde itibaren genç kadının telefonu tanımadığı numaralarca aranmaya ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. G.A. yaptığı araştırmada, herhangi bir üyeliğinin bulunmamasına rağmen, 4 farklı flört uygulamasında adına hesap açıldığını, “WhatsApp’tan yazsana” denilerek, numarasının paylaşıldığını fark etti. G.A. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, kendisi adına flört sitelerinde profil açan ve telefon numarasını paylaşan kişi veya kişilerin tespit edilmesini istedi. Şikâyet dilekçesinde, “Bu şahıs/şahıslar, isminin Dilek olduğunu söyleyip insanlarla muhabbet edip ‘WhatsApp’tan yazsana’ diyerek numaramı vermiş ve taciz edilmeme sebep olmuştur. Profiline, oturduğum mahalleyi yazmış ve konuştuğu bazı insanları görüşmek/kahve içmek amacıyla yakına çağırmış, onlarla buluşma ayarlamaya çalışmış ve bana ulaşmaları için telefonuma yönlendirmiştir” dedi. G.A., mesajları da delil olarak sundu.

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IP ADRESİNDEN EV SAHİBİ ÇIKTI

Savcılık, soruşturma kapsamında şikâyete konu hesaplardaki IP adres kayıtlarını istedi. Gelen IP kayıtları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) sorulduğunda ise söz konusu adresin genç kadının ev sahibi V.C.’ye ait olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, şüpheli ev sahibi hakkında, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’, ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Sanık ev sahibi hakkındaki suçlamayı reddetti.

İNDİRİMSİZ 2 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme, 14 Ocak tarihinde yargılamayı tamamladı. Mahkeme, sanık ev sahibine ‘kişilerin huzur ve sükûnuna bozma’ suçundan 3 ay, ‘kişisel veriler hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme’ suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme her iki suç yönünden sanık hakkından iyi hal indirimi yapmadı. Ancak mahkeme “sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin olmaması katılanda tazmini gereken bir zararın doğmamış olması, sanığın kişilik özellikleri ile yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği” gerekçesiyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.