‘Ev Sahibi Türkiye’ kura çekimi: Dünyada örneği yok

Bakan Kurum dün Kahramanmaraş’ta önce, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla uluslararası basına yönelik düzenlenen medya programında yabancı medya mensuplarıyla bir araya geldi. Kurum, ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan’dan olmak üzere 11 ülkeden gelen basın mensuplarına 11 ilde bugün gelinen noktayı, yeniden inşa sürecini anlattı. Kurum, 11 ildeki 174 ayrı alanda kurulan 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirtti.

Bakan Kurum, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Ev Sahibi Türkiye’ Kura Çekim Töreni’ne katıldı. Depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade eden Kurum özetle şöyle dedi:

“Ama bu ağır tablo karşısında biz, asla ve asla umutsuzluğa kapılmadık. Milletimizle omuz omuza, asrın dayanışmasıyla asrın inşasını mayaladık. Tek derdi devlet, tek derdi millet, tek derdi afetzede kardeşleri olan 200 bin mimar, mühendis ve işçimizle gece gündüz çalıştık. Rekor bir hızla saatte 23, günde 550 konut ürettik. Hiçbir ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı büyüklükte, 110 bin kilometrekarelik bir alandaki yıkımı iki yıl gibi bir sürede ayağa kaldırdık. Parklarıyla, kent meydanlarıyla, millet bahçeleriyle, okullarıyla, camileriyle, alt ve üstyapısıyla birlikte Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanı yeniden inşa ettik. Bu büyük mücadelenin sonunda geçtiğimiz aralık ayında Hatay’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tam 455 bin yeni yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yarım milyon konutla 2 milyon vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk.”