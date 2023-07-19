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Ev sahibi sokakta katletti

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#Esnaf#Kiracı#Ev Sahibi
Ev sahibi sokakta katletti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

İstanbul Gaziosmanpaşa’da dün saat 15.50 sıralarında ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı.

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Ardından iş yerinden çıkan Hüseyin Asar, çocuğunu spor salonuna götürmek için motosiklet ile bina önüne gitti. Daha sonra binanın önüne gelen ev sahibi ile Asar arasında tartışma devam etti. Balkona çıkan Asar’ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, üzerinde getirdiği silahı çıkaran ev sahibi, Hüseyin Asar’ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından, Hüseyin Asar’ın yardımına koşan esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Esnaf#Kiracı#Ev Sahibi