Ev sahibi olma hayaliyle 'Kazı Kazan' aldı, 4 milyon TL ikramiye çıktı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Muharrem Tekin’e ait markette, bir kişi 50 liralık 'Milyonerler Kulübü' isimli Kazı Kazan'dan satın aldı. Kuponu kazıyan kişi, kendisine 4 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktığını fark etti. Büyük ikramiyenin talihlisi, kuponunu kontrol ettirdiği market sahibi Tekin'den isminin gizli kalmasını istedi.