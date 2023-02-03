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Ev sahibi olma hayaliyle 'Kazı Kazan' aldı, 4 milyon TL ikramiye çıktı

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#Kazı Kazan#Tekirdağ#İkramiye
Ev sahibi olma hayaliyle Kazı Kazan aldı, 4 milyon TL ikramiye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 15:50

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kişi, oynadığı 50 liralık Kazı Kazan'dan 4 milyon liralık büyük ikramiye kazandı. Kuponu satan market sahibi Muharrem Tekin, talihlinin isminin açıklanmasını istemediğini belirterek, "Talihli ev sahibi olma hayali ile aldığı kupon sayesinde ev sahibi olacak ve yaşadığı sıkıntılardan kurtulacak" dedi.

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Muharrem Tekin’e ait markette, bir kişi 50 liralık 'Milyonerler Kulübü' isimli Kazı Kazan'dan satın aldı. Kuponu kazıyan kişi, kendisine 4 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktığını fark etti. Büyük ikramiyenin talihlisi, kuponunu kontrol ettirdiği market sahibi Tekin'den isminin gizli kalmasını istedi.

Ev sahibi olma hayaliyle Kazı Kazan aldı, 4 milyon TL ikramiye çıktı



Tekin, talihli kişinin ev sahibi olma hayaliyle Kazı Kazan oynadığını belirtti. Tekin, "Talihli ev sahibi olma hayali ile aldığı kupon sayesinde ev sahibi olacak ve yaşadığı sıkıntılardan kurtulacak. Kazanan talihli adının açıklanmasını istemiyor, akrabalarının kendisini rahatsız edeceğini bu yüzden açıklamamı istemiyor” dedi.

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#Kazı Kazan#Tekirdağ#İkramiye

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