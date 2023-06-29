×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kira#Ev Sahibi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 11:19

BURSA'da, ev sahibi olan kız kardeşinin üzerinlerine kapıyı kilitletiği Suriye uyruklu Hüsamettin Uzun, eşi ve 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından 32 saat sonra kurtarıldı.

Haberin Devamı

Olay, 27 Haziran'da saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Değirmen Cadde'sindeki 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Suriye uyruklu Melek (33) ve Hüsamettin Uzun (38) çiftinin, çocukları Mahmut (12), Muhammet (15), Fatma (8) ve Yusuf (6) ile birlikte yaşadıkları dairenin kapısı, iddiaya göre, Hüsamettin Uzun'un evin sahibi olan ve para meselesi nedeniyle tartıştıkları için evden çıkmalarını isteyen kız kardeşi tarafından kilitlendi. 32 saat boyunca evde mahsur kalan aile, yiyecekleri bitip, çocukları acıkınca kapıyı kırıp dışarıya çıkmak istedi. Aile kapıyı kıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALYOZ KIRILDI, ÇELİK KAPI KRİKOYLA AÇILDI

Haberin Devamı

İtfaiye ekiplerinin çelik kapıyı kırmak için kullandığı balyoz, çalışmalar sırasında kırıldı. Bunun üzerine kapı krikoyla açıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 6 kişilik aile kurtarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Ev sahibi kiracısını eve kilitledi Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı

Evin kirasını peşin olarak ödemelerine rağmen, halasının kendilerini evden çıkarmak istediğini söyleyen Mahmut Uzun, ''Biz burada oturmak için halama 20 bin TL verdik. Sonra biz içeride oturduğumuz sırada kapıyı kilitlemiş. Bir şeyler almak için çıkacaktık, kapı kilitli olduğu için çıkamadık. Aradık aradık açmadı, gidin sokakta kalın diyor bize'' diye konuştu.

Gözden Kaçmasın5 soruda yeni kira dönemi5 soruda yeni kira dönemiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kira#Ev Sahibi

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun dökülen kanı ve iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun dökülen kanı ve iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık