×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ev sahibi kiracı tartışması korkunç sonla bitti

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#İstanbul#Polis
Ev sahibi kiracı tartışması korkunç sonla bitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 11:50

İstanbul Esenyurt’ta babasının kiracısı Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu’yu tabancayla vurarak öldüren Abdullah E.(25) polis tarafından yakalandı. Abdullah E., Nijeryalı kiracıyı babasıyla kira meselesi yüzünden tartıştığı sırada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Esenyurt’ta 20 Haziran saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu (30) ’nun tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

EV SAHİBİNİN OĞLU YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, Chima Paschal Anaekwu’nun aynı binada oturan ev sahibi Ali E.(72) ile zaman zaman kira meselesi yüzünden tartıştığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Ali E.’nin oğlu Abdullah E.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis olaydan sonra kaçan Abdullah E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ "BENİ DÖVMEYE KALKTI"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli, babasının kirayı geciktirdiği için tartıştığı Chima Paschal Anaekwu’yla olay günü karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Abdullah E. bu sırada kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım?

#İş Görüşmesi
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik
950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis