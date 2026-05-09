Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle ayaklarından vurdu

#Gaziantep#Ev Sahibi#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 11:12

Gaziantep'te tartıştığı ev sahibi kadın tarafından pompalı tüfekle vurulan kiracı Hamide G. ayaklarından yaralandı. Hamide G. hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. (39) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken B.Ş.'nin olay sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği kiracısı Hamide G. ayaklarından yaralandı.

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

