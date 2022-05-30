Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını ‘arabulucu’ çözecek

#Ev Sahibi#Kiracı#Arabulucu
Ev sahibi kiracı anlaşmazlığını ‘arabulucu’ çözecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira fiyatı artışlarının önüne geçmek için çalışma yapıldığını belirterek, “Kira uyuşmazlığında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Bozdağ’ın katılımıyla geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi’nde İnsan Hakları Başkanlığı’nca düzenlenen 81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı’nda, kira artışları dolayısıyla da gündeme gelen kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunlar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre basına kapalı toplantıda Bozdağ, “Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini artıracağız. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculuk iş, ticaret hukuku ve tüketici hukukunda zorunlu hale getirildi” diye konuştu.

BAŞARI ORANI ARTTI

Toplantıda Adalet Bakanlığı’nın sunduğu verilere göre arabuluculuk uygulamasının başladığı günden bu yana sisteme dahil olan 3 milyon 8 bin 179 dosyadan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın müzakeresi tamamlandı. Çözüme kavuşturulan 1 milyon 930 bin 328 dosyada taraflar el sıkışarak anlaştı. Böylece uygulamada toplam başarı oranı yüzde 69 oldu. Uyuşmazlık dosyaları ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ev Sahibi#Kiracı#Arabulucu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google