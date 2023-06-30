Ev sahibi kapıyı kilitledi aile 32 saat mahsur kaldı

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Bursa’da geçen salı günü Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Değirmen Caddesi’ndeki 5 katlı binanın en üst katında adı açıklanmayan ev sahibi, para meselesinden tartıştığı Suriye uyruklu kardeşi Hüsamettin Uzun’dan evi boşaltmasını istedi.

BALYOZLA KIRILDI

Hüsamettin Uzun bunu reddetti. Bunun üzerine ev sahibi, kapıyı kardeşinin ve ailesinin üzerine kilitledi. Hüsamettin Uzun, eşi ve 6, 8, 12, 15 yaşlarındaki çocuklar 32 saat evde mahsur kaldı. Yemeklerinin bitmesiyle çocuklar aç kalırken imdada polis ve itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri kapıyı balyoz ve krikoyla açtı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 6 kişilik aile kurtarıldı.