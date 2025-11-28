×
Ev sahibi kameradan seslendi! Neye uğradıklarını şaşırdılar, apar topar kaçtılar

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Hırsızlık Girişimi#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 09:53

Bahçelievler’de bir binaya giren 2 kadın dairenin kapısını yoklamaya başladı. Kadınlardan biri merdiveni diğeri de kapıyı kontrol ettiği sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi 2 kişinin dairenin kapısının önünde beklediğini fark etti. Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, ,'Kime baktınız kime', 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' diyerek tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı. 

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir binaya giren 2 kadın, daire kapılarını kontrol etmeye başladı. Kadınlardan biri gözcülük yaparak merdivenleri kontrol ederken diğeri de bir dairenin kapısını açmaya çalıştı.

Bu sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi, kapısının önünde şüpheli hareketler yapan kadınlar olduğunu fark etti. Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, 'Kime baktınız kime', 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' diyerek 2 kişiye tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

