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Ev sahibi dedektif gibi takip etti! Hırsızları yakalattı

#Polis#Bursa#Hırsız
Ev sahibi dedektif gibi takip etti Hırsızları yakalattı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet B. evine girip, kendisini görünce kaçan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, otomobiliyle 10 kilometre takip edip, polise bilgi vererek yakalanmalarını sağladı.

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Olay, Süleymaniye Mahallesi 1'inci Elif Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık amacıyla bir eve giren biri hamile 2 kadın, karşılarında Ahmet B.'yi görünce kaçtı. Ahmet B., kaçan şüphelileri yakalamak için otomobiliyle yola çıktı. Ahmet B., 2 kadını halk otobüsünde görünce takibe başladı. Ahmet B., bir yandan da durumu polise bildirerek, şüphelilerin kaçtığı güzergahı anlattı.

2 GÜN ÖNCE DE SİTEYE GİRMİŞLER

10 kilometrelik takibin ardından otobüsten inen şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Alev Ç. (37) ve Gülistan A. (31) olduğu belirlendi.

Ev sahibi dedektif gibi takip etti Hırsızları yakalattı

Kadınlardan hamile olan Alev Ç., ekip otosuna bindirildiği sırada "Doğuracağım" dedi. Şüpheliler, ifadeleri için karakola götürüldü. 2 kadının, önceki gün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir site dairesinden 30 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi.
Ev sahibi dedektif gibi takip etti Hırsızları yakalattı

Başları kapalı ve maskeli siteye giren şüphelilerin o anları, güvenlik kamerasına da yanıdı. Görüntülerde; iki kadının bir süre kapı önünde beklediği, bir site sakini ile birlikte içeri girdiği, rahat tavırları ile dikkat çeken kadınları daha sonra yaya olarak kaçtıkları görülüyor.

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