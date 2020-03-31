Ev partileri virüs gibi yayılıyor

Uzmanların koronavirüse karşı “Evde kalın ve kişisel izolasyonunuzu sağlayın” uyarılarına rağmen düzenlenen ‘ev partileri’ salgına davetiye çıkarıyor. İngiltere’nin Derbyshire kentinde düzenlenen 25 kişilik ev karaoke partisini polis bastı. Yapılan açıklamada polislerin, adrese vardıklarında çocukların ve yetişkinlerin katıldığı parti karşısında şoke olduklarını ve kalabalığı hızlı bir şekilde dağıttıkları duyuruldu.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Partiler sadece İngiltere ile sınırlı değil. Önceki gün İstanbul Büyükçekmece’de ve ABD’nin New Jersey ile Kentuky eyaletlerinde düzenlenen ‘korona ev partilerine’ polis tarafından baskın düzenlenmiş, sorumlular hakkında cezai işlem yapılmıştı. Ayrıca Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan Grand Hotel Central otelindeki bir odada düzenlenen parti nedeniyle otel süresiz olarak kapatıldı.