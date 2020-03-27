Ev eş anlamlısı birkaç tanedir. Ev kelimesinin eş anlamlısı hane, konut, aile, beyit, mekan, ocak kelimeleridir. Ev kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulmak mümkündür. Ev kelimesinin sözlük anlamı aşağıdaki gibidir:

- Bir ailenin oturabileceği şekilde yapılmış bir yapıt.

- Aile

- Soy, nesil

Ev Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde aynı anlam barındırdığı için birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Ev kelimesinin eş anlamlı kelimeleri aile, beyit, hane, konut, mekan, ocak, soy, sülale kelimeleridir.

Ev Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimesinin diğer bir adı ise anlamdaş veya yakın anlamlı kelimedir. Ev kelimesinin eş anlamlı, yakın anlamlı veya anlamdaş kelimeleri birkaç tanedir. Bunlar aile, beyit, hane, konut, ocak, soy ve sülale kelimeleridir. Cümle içerisinde kullanılan ev kelimesi yerine eş anlamlısı, anlamdaşı veya yakın anlamlı kelimeleri aynı anlam barındırdığı için kullanılabilir.