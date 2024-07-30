Ev kazalarında korkutan artış

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Çocuk yoğun bakımlar, düşme, boğulma ve yanıklarla dolup taşıyor. Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik İdari Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Müjdem Nur Azılı, Hürriyet’e şunları söyledi:

6 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA DİKKAT

“Ölümlü ev kazalarının büyük kısmını 6 yaş altı çocuklar oluşturuyor. En sık düşme, zehirlenme, boğulma, yanıklar gibi sebeplerle çocuklarımız kaybediliyor. Ancak ev koşularında önlemleri aldığımız sürece, kalıcı sakatlıkların ve ölümlerin önüne geçebiliriz. Camlara çocuk kilitleri takılmalı. Çünkü 10-15 santimetrelik aralıktan çocuklar düşebiliyor. Balkona çıkışların sınırlandırılması çok önemli. Çocukların kafaları küçük, o nedenle yattıkları yatakların koruma aralıklarının bile oldukça dar olması gerekiyor. Yoğun bakımların yarısı düşme vakaları ile dolu.

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RENKLER İLGİLERİNİ ÇEKİYOR

Zehirlenmeler de çok sık görülüyor. Fare ilaçları, böcek ilaçları, büyüklerin kullandıkları ilaçları ağzına alan çocuklar, ciddi zehirlenmelerle karşılaşıyor. Aşındırıcı maddeler de var. Örneğin bulaşık tabletleri çocuklar için renkli ve çok eğlenceli. Buzdolaplarına soda şişesi içinde çamaşır suyu, kireç sökücü koyanlar bile var. Bu tür maddeler kesinlikle kilitli ya da çocukların ulaşamayacağı yerlerde olmalı, çünkü şaşırıp erişkinler bile içebilir. Çocukların lavabo açıcılardan bir tanesini alması bile yemek borusunda geri dönüşü olmayan sorunlara neden oluyor, ölümle sonuçlanabiliyor.

KURUYEMİŞLERDEN KAÇININ

Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ciddi bir problem. En çok karşılaşılan örnek ise soluk borusuna fındık, fıstık kaçması. Ben buna fındık-fıstık terörü diyorum. Küçük çocuğu olan ebeveynlerin bu gibi yiyecekleri eve almamalarını öneriyorum. Hatta küçük olabilecek hiçbir şeyi (oyuncak, pil gibi) eve sokmasınlar. Çocuklar için çağımızın en tehlikeli aletlerinden biri de ‘kettle’. Fişi var, ışığı var, ses çıkarıyor. Hele ki çocuğun ulaşabileceği mesafedeyse, kablosunu çekiyor ve kettle içindeki tüm sıcak su, üzerine dökülebiliyor.”