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Selda Hatun TAN/DHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Ev karantinasından kaçtı böyle yakanlandı!

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Ev karantinasından kaçtı böyle yakanlandı!
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kısa süre önce yurt dışından Başiskele’ye gelen adı açıklanmayan kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün evden çıkmaması gerektiği bildirildi. Ancak, bu kişi, bugün, karantina altında olması gereken evden çıkıp, otomobiline bindi. Durumu fark eden komşuları, polisi aradı. Polis, takibe aldığı otomobili İzmit Cumhuriyet Caddesi’nde durdurdu. Olay yerine gelen koruyucu kıyafetler ile gelen 112 Acil ekibi, otomobilinden indirilen kişiyi, ambulans ile hastaneye götürdü.

14 gün kuralına uymayan kişiye, idari para cezası verileceği öğrenildi. 

Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken böyle yakalandı
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