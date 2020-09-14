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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Ev karantinasına uymadı, yurda yerleştirildi

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Ev karantinasına uymadı, yurda yerleştirildi
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BOLU'da, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle evde 14 gün karantinada olması gerekirken, otomobiliyle gezen Erhan D. polis tarafından yakalanarak karantina yurduna yerleştirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri mevkisinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında Düzce'den Bolu'ya gelen bir otomobil durduruldu. Otomobilin sürücüsü Erhan D.'nin kimliği kontrol edildi. Erhan D.'nin, Bolu'daki fabrikada çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

YURDA YERLEŞTİRİLEREK KARANTİNAYA ALINDI

Erhan D.'ye karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca 3 bin lira da para cezası kesildi. Erhan D., daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'na götürülerek, burada karantinaya alındı.

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