‘Ev kadınına sosyal güvenlik hakkı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “yoksulluğu en derin yaşayan kesim” olarak tanımladığı ev kadınları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, online toplantıda “geçim sıkıntısından” yakınan kadınlara, “Bu tabloyu değiştireceğiz ama elbirliği ile değiştireceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarının mutlaka olması gerektiğini de söyledi.

SORUNLARINI DİNLEDİ

Konuşmalarında sıklıkla “Kadın yoksulluğu en derin yaşayan kişidir” diyen Kılıçdaroğlu, farklı illerden 72 ev kadını ile online olarak bir araya geldi. Ev kadınları, yaşadıkları sosyal ve ekonomik sorunları anlattı. Kadınlar zamlardan, geçim sıkıntısından, çocuklarının eğitiminden ve işsizlikten yakındı. Kadınların sorunlarını dikkatle dinleyerek not alan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

‘MUTFAKTA YANGIN VAR’

“Sorun var, mutfaklarda yangın var, büyük sıkıntılar çekiyorsunuz. Türkiye’de 10 milyon genç maalesef işsiz. Cumhuriyet tarihinde bu kadar işsiz genç olmamıştı. Tabii en büyük sıkıntıyı ev hanımları çekiyor. Evde mutfaktan, çocukların beslenmesinden sorumlu. Haklı olarak bütün annelerin en büyük özlemi, çocuklarının güzel bir okula gitmesi, başarılı olması, bir yerde iş bulması ve mutlu olması. Ama bu gün yaşadığımız şartlar çok ağır.

‘TORPİL KALKMALI ‘

Torpil denen şeyin maalesef kalkması lazım. Hak edenin bir yerlere girmesi azım. Biliyorum, gençlerin bir kısmında umutsuzluk var ama anneler size söz veriyorum. Bütün bu haksızlıkları bitirmek mümkün. Ama bunları bitirmek için ortak çalışmak lazım. Ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarının olması lazım. Eskiden ev hanımları sosyal güvenlikten yararlanabiliyor, zamanı gelince de emekli olabiliyorlardı. Maalesef 2008’de yapılan bir kanun değişikliği ile sadece Bağ Kur üzerinden, o da isteğe bağlı olabilirse, emekli olabiliyor ama diğer sosyal güvenlik haklarından yararlanamıyorlar.

‘AİLE SİGORTASI OLMALI’

Bizim bir projemiz daha var. Biz Aile Destekleri Sigortası diye bir sigorta dalını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aile Destekleri Sigortası’nın temel hedefi şu: Geliri olmayan veya geliri belli rakamın altında olan ailelere doğrudan devletin destek vermesidir. Güzel bir Türkiye’yi kadınların sayesinde kuracağız. Çünkü sizin yaşadığınız sorunların büyük kısmını beyleriniz yaşamıyor.”