Ev içerisindeki ayrı hayat ve baskı canına tak etti

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İddiaya göre evli olan F.G., bunu A.G.’den gizledi. Çiftin bu birlikteliğinden 4 çocuğu dünyaya geldi. F.G. de eşinden boşandıktan sonra A.G. ile evlendi. A.G. adlı kadın, F.G. ile ilişkilerinin başından beri psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldı.

F.G.’nin hiçbir çocuğuna bakmak istemediği öne sürülen dava dilekçesinde, özetle şunlara yer verildi: “Ne eşi ne de çocuklarıyla ilgilenmeyen F.G.’nin eve bir katkısı yoktur.

‘ALDIKLARINI KENDİ BUZDOLABINDA SAKLIYOR’

Evde buzdolabı ayrıdır. Çocuklar ve anneleri evde yiyecek ekmek bulamazken, F.G. isimli koca aldıklarını kendine ait buzdolabında saklamakta, yemeğini ayrı odada yemektedir. Sürekli olarak eşi A.G.’ye ve çocuklarına küfreden ve saygı göstermeyen F.G., kendi gelirini paylaşmamakta, ekonomik olarak eve bir katkı sağlamamaktadır. Ev içerisinde kendisine ayrı bir hayat kuran F.G.’nin ailesiyle hiçbir paylaşımı yoktur. A.G., kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kurmayan kocasının malvarlığından da haberdar değildir. Kocasının ağır kusurlu davranışları nedeniyle A.G. için hayat ve bu evlilik çekilmez bir hal almıştır. Bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.”