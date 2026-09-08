‘Ev hapsi’ne isyan ettiler

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​Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’nde 3 Eylül tarihinde meydana gelen kazada, F.A.B. idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli’ye çarptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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KARARA İTİRAZ

Olaydan sonra ekiplerin gözaltına aldığı sürücü F.A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘Taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde hızının 20 kilometrenin altında olduğunu ve kazada kusurlu olmadığını savunan sürücü, olay anının şokunu yaşadığını öne sürdü.

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​Ailenin avukatı Harun Günçay, bilirkişi raporunda çocuğun 14 metre sürüklendiğinin belirtildiğini vurgulayarak, sürücünün tutuklanması için üst mahkemeye itirazda bulunduklarını kaydetti.

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Kazadan bir gün önce kızının yaş gününü kutladıklarını belirten acılı baba Fatih Avli, "Bir gün önce doğum gününü kutladığım, sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum" dedi. Amca Ali Avli ise "Ben 1 gün önce yeğenime hediye seçtim, ertesi gün mezar yeri seçtim" diyerek tepkisini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.