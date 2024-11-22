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Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kaçmıştı! İstanbul'da yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi

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#ANKARA#Servet Bozkurt#Cinayet
Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kaçmıştı İstanbulda yakalanan Servet Bozkurt, Ankaraya getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 15:16

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt (47), eşi Elif Bozkurt (41) ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49) öldürüp kaçmıştı. İstanbul’da yakalanan Servet Bozkurt , Ankara'ya getirildi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, dün sabah eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Servet Bozkurt, eşini boğazını keserek öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı. Servet Bozkurt, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 2'nci İnönü Caddesi'nde tekel bayii işleten Hasan Şahin'i de bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Dün akşam İstanbul'da saklandığı evde yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde Servet Bozkurt'un işlemleri sürüyor.

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Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Hasan Şahin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi. Elif Bozkurt'un cenazesi ise Ankara'nın Sincan ilçesinde öğle kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Hasan Şahin'in işlettiği tekel bayiinin yanında dükkanı bulunan Cengiz Önal, olayın sabah iş yerini açtığı sırada meydana geldiğini söyleyerek, "Ben dükkanı açıp içeriye girdim. Havalanması için kapıyı açık bıraktım. Bir süre sonra kapatmak için kapıya çıktığımda yerde yatan birisini gördüm. Baktım yaralanmıştı, jandarmaya ve ambulansa haber verdim, götürdüler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#ANKARA#Servet Bozkurt#Cinayet

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