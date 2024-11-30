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Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, ifade için adliyeye götürüldü

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#Tunceli Belediyesi#Birsen Orhan#Adliye
Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, ifade için adliyeye götürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 11:07

Tunceli Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp, ardından ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından; İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı.

Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, sabah saatlerinde '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifade vermesi için evinden alınarak Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

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#Tunceli Belediyesi#Birsen Orhan#Adliye

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