Ev hapsindeki başkana ziyaret

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Özel’e ziyaretinde CHP Adıyaman İl Teşkilatı yönetimi eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, Tutdere’yi iyi gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Bir şehrin belediye başkanının ayağının kelepçelenmesi, o şehirde sokağa çıkmasının yasaklanması ve belediyeye gitmesinin engellenmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Abdurrahman, tertemiz bir kardeşimiz. Her şey ortaya çıktı. Bütün Adıyaman ona kefil, biz de kefiliz ama ayağına kelepçe takılması tam bir akıl tutulması, olacak iş değildir.”