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Ev hapsindeki başkana ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Ev Hapsi#Abdurrahman Tutdere#Özgür Özel
Ev hapsindeki başkana ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 07:00

CHP Lideri Özgür Özel, hakkında ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere’yi evinde ziyaret etti.

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Özel’e ziyaretinde CHP Adıyaman İl Teşkilatı yönetimi eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, Tutdere’yi iyi gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Bir şehrin belediye başkanının ayağının kelepçelenmesi, o şehirde sokağa çıkmasının yasaklanması ve belediyeye gitmesinin engellenmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Abdurrahman, tertemiz bir kardeşimiz. Her şey ortaya çıktı. Bütün Adıyaman ona kefil, biz de kefiliz ama ayağına kelepçe takılması tam bir akıl tutulması, olacak iş değildir.” 

Ev hapsindeki başkana ziyaret

 

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#Ev Hapsi#Abdurrahman Tutdere#Özgür Özel

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