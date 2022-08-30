Ev hapsi şartıyla Gülşen’e tahliye

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Nisan 2022 günü Ataşehir’de verdiği bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatmış, kolluk görevlileri tarafından mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı vermişti. Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Gülşen’i gözaltına almıştı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Gülşen, sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Gülşen’in avukatı Emek Emre, akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek tutukluluğa itiraz etmişti.

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KONUTUNU TERK EDEMEZ

Gülşen’in tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi dün adli kontrol tedbirlerinden olan ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamına göre soruşturma dosyasında toplanması gereken tüm delillerin toplanmış olması, bu aşamadan sonra şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, şüphelinin bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunması ve tutuklama maddeleri dikkate alındığında alması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleri ile sağlanacağı nazara alınarak, şüphelinin adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar vermek gerekmiştir” denildi.

EV HAPSİNE DE İTİRAZ

Tahliye kararının ardından Gülşen’in avukatı Emek Emre, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Tahliye konusunda mutlu olduklarını belirten avukat Emek Emre, “Geçen hafta perşembe gününden beri çok üzüntülü ve endişe edici bir süreç yaşadık. Tutuklamanın yapılabilmesi için öncelikle şahsa isnat edilen suçla alakalı kuvvetli suç şüphesi ve delillerin olması gerekir. Oradaki sözler müvekkilin isnat ettiği suçun oluşması için yeterli değil. Müvekkilin söylediği söz her ne kadar rahatsız edici olsa da kendisi de bununla alakalı özürlerini belirtti. Ev hapsinin kaldırılması için de hakimliğe başvuracağız” dedi.