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Ev hapsi kararı kaldırıldı

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Serdar Ortaç#Mehmet Ali Erbil
Ev hapsi kararı kaldırıldı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamında yer alarak insanları teşvik ettikleri iddiasıyla şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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11 Kasım 2024’te gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘ev hapsi’ adli kontrolü şartıyla serbest bırakılmıştı. Ortaç hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmişti. Ortaç’ın avukatı, İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin ev hapsinin devamına yönelik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ortaç hakkındaki ev hapsi adli kontrolü kararını kaldırdı.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Serdar Ortaç#Mehmet Ali Erbil

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