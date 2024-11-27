Ev hapsi kararı kaldırıldı

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11 Kasım 2024’te gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘ev hapsi’ adli kontrolü şartıyla serbest bırakılmıştı. Ortaç hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmişti. Ortaç’ın avukatı, İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin ev hapsinin devamına yönelik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ortaç hakkındaki ev hapsi adli kontrolü kararını kaldırdı.