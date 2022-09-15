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Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi

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#İstanbul#Ev Hapsi#Levent Polis Merkezi
Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 15:28

Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi.

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Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı şarkıcı Gülşen, 25 Ağustos'ta tutuklandı. Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi.

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Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi.

Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı. 

Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi

21 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gülşen, 21 Ekim'de İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Gülşen'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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#İstanbul#Ev Hapsi#Levent Polis Merkezi

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