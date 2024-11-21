×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ev hapsi cezası verilmişti... Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, biri eşi, 2 kişiyi öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Servet Bozkurt#Cinayet
Ev hapsi cezası verilmişti... Selma Ateşe saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, biri eşi, 2 kişiyi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 16:53

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, eşi Elif Bozkurt'u boğazını keserek öldürdü. Elektronik kelepçeyi sökerek evden çıkan Servet Bozkurt, ardından eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i bıçaklayarak öldürüp, kaçtı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 2 Ekim'de görülen karar duruşmasına verilen arada Selma Ateş Kazanç'a saldıran ve olayın ardından tutuklanan Mert Can Kılıç'ı 3 bin TL vererek azmettirdiği gerekçesiyle ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, evde boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çiftin çocukları komşularına sığındı. Servet Bozkurt, bıçakla eşinin boğazını kesti.

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ SÖKTÜ

Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı bulunan Bozkurt, elektronik kelepçeyi sökerek evden çıktı. Bozkurt, daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49), çalıştığı tekel bayiinde bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Elif Bozkurt ve Hasan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan Servet Bozkurt'u yakalamak için çalışma başlattı.

Ev hapsi cezası verilmişti... Selma Ateşe saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, biri eşi, 2 kişiyi öldürdü

Haberin Devamı

Çiftin komşusu İsa Yüksel, "Önce eşini öldürmüş. Karısını öldürdükten sonra evden gitmiş. Kadın da çocuklar da çok iyi insanlardı. Nasıl oldu bilemiyoruz. Buradan kaçtıktan sonra artık yardım mı istedi başka bir şey mi oldu bilmiyorum, birini daha öldürmüş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Servet Bozkurt#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!