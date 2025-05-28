×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ev değil sanki cephanelik

Güncelleme Tarihi:

#Silah Operasyonu#Gümrükhane#Silah Ticareti
Ev değil sanki cephanelik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 15:23

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde, A.C. isimli şahsın evine yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli A.C., gözaltına alınırken hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Haberin Devamı

 

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Şiran ilçesinde ikamet eden A.C. isimli şahsın silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı, Kelkit Jandarma Asayiş Komando Timi ve bomba arama köpeği Maske’nin katılımıyla şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde adli arama yapıldı.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

Aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av bıçağı, 981 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği, 25 adet 7.62 milimetre tabanca fişeği, 141 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 35 adet 16 kalibre av tüfeği fişeği, 50 adet 36 kalibre av tüfeği fişeği, 10 adet şarjör, 6 adet av tüfeği uzatma aparatı ve 1 adet lazer pointer ele geçirildi. Ayrıca şahsa ait 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatlı av tüfeği ile silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL’ye el konuldu. 4 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayar da muhafaza altına alındı. Şüpheli A.C., Şiran Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınırken, hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silah Operasyonu#Gümrükhane#Silah Ticareti

BAKMADAN GEÇME!