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Ev arkadaşını bacağından bıçakladı

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#Denizli#Pamukkale#Bıçaklı Saldırı
Ev arkadaşını bacağından bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 10:34

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 27 yaşındaki M.C.A. bacağından bıçaklanırken, şüpheli polis ekiplerine teslim oldu.

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Olay, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi 1428 Sokak’ta bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev arkadaşlarından biri, 27 yaşındaki M.C.A.’yı bacağından bıçakladı.

Yaralanan M.C.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.C.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli, olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçak da olay yeri inceleme ekipleri tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Pamukkale#Bıçaklı Saldırı

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