Ev aletlerinde gizli tehlike

Bulgular, bilim ve teknoloji haberleriyle bilinen ScienceAlert sitesinde yayımlandı. Pusan Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, 100 nanometreden küçük parçacıkların ev aletleri çalıştırıldığında yoğun şekilde havaya karıştığı tespit edildi. Araştırmaya göre, boş halde çalıştırılan bir ekmek kızartma makinesi dakikada yaklaşık 1.7 trilyon parçacık yayıyor. Bu parçacıklar o kadar küçük ki, burun tarafından filtrelenemiyor ve doğrudan akciğerlerin derin bölgelerine kadar ulaşabiliyor.

ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Araştırmacılar, bilgisayar destekli solunum modelleri kullanarak çocukların dar hava yolları nedeniyle bu parçacıklara yetişkinlere kıyasla daha fazla maruz kaldığını belirledi. Uzmanlar, gelişmekte olan solunum sistemlerinin bu tür kirliliğe karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekiyor. Analizler, yayılan parçacıkların yalnızca sayıca fazla değil, aynı zamanda bakır, demir, alüminyum, titanyum ve gümüş gibi ağır metaller de içerdiğini gösterdi. Bu maddelerin vücuda girmesi durumunda iltihaplanma, hücre hasarı ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.