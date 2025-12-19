×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ev aletlerinde gizli tehlike

Güncelleme Tarihi:

#Ev Aletleri#Sağlık Riski#Ultraince Parçacıklar
Ev aletlerinde gizli tehlike
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 07:00

GÜNEY KORE’de yapılan yeni bir araştırma, ekmek kızartma makinesi, saç kurutma makinesi ve hava fritözü gibi ev aletlerinin, insan sağlığı açısından risk taşıyan ultraince parçacıklar (UFP) ürettiğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

Bulgular, bilim ve teknoloji haberleriyle bilinen ScienceAlert sitesinde yayımlandı. Pusan Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, 100 nanometreden küçük parçacıkların ev aletleri çalıştırıldığında yoğun şekilde havaya karıştığı tespit edildi. Araştırmaya göre, boş halde çalıştırılan bir ekmek kızartma makinesi dakikada yaklaşık 1.7 trilyon parçacık yayıyor. Bu parçacıklar o kadar küçük ki, burun tarafından filtrelenemiyor ve doğrudan akciğerlerin derin bölgelerine kadar ulaşabiliyor.

Ev aletlerinde gizli tehlike

ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Araştırmacılar, bilgisayar destekli solunum modelleri kullanarak çocukların dar hava yolları nedeniyle bu parçacıklara yetişkinlere kıyasla daha fazla maruz kaldığını belirledi. Uzmanlar, gelişmekte olan solunum sistemlerinin bu tür kirliliğe karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekiyor. Analizler, yayılan parçacıkların yalnızca sayıca fazla değil, aynı zamanda bakır, demir, alüminyum, titanyum ve gümüş gibi ağır metaller de içerdiğini gösterdi. Bu maddelerin vücuda girmesi durumunda iltihaplanma, hücre hasarı ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ev Aletleri#Sağlık Riski#Ultraince Parçacıklar

BAKMADAN GEÇME!