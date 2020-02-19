Ev aldılar, zemini kaydı! Hem kredi hem kira ödüyorlar

İlkadım ilçesi, Kışla Mahallesi’ndeki apartmanın temeli 2015 yılında atıldı. Müteahhit henüz bina yapım aşamasındayken dairelerin tümünü sattı. İnşaat 2017’de tamamlandı. Daire sahipleri yeni evlerine taşındı ancak 5 ay sonra binanın zemini kaydı. AFAD ve belediye ekipleri duvarları çatlayan apartmanda yaptıkları incelemede yıkılma riski olduğunu tespit etti. Apartmandaki tüm daireler tahliye edildi. Daire sahiplerinden bazıları akrabalarının yanına taşındı, bazıları da yeni ev kiraladı.

YIKILIRSA İÇİNDE ÖLECEĞİM

Apartman sakinleri binayı yapan müteahhite dava açtı ancak dava, aradan gelen 3 yıla rağmen sonuçlanmadı. Paralarını geri alamayan, hem kredi taksidi hem de yeni taşındıkları evlerin kiralarını ödeyen apartman sakinleri isyan etti. Dairesini 120 bin liraya temelden aldığını anlatan apartman sakinlerinden Havva Küçükhızar, “Evimde sadece 5 ay oturabildim. Kimse de nereye gideceksiniz diye sormadı. Artık kiramı da ödeyemiyorum. Tutunacak bir dalım kalmadı. Sonunda bu eve gireceğim, yıkılırsa da içinde öleceğim” dedi.

PARA DEĞİL DAİRE İSTİYORUM

Emekli parasıyla daire aldığını anlatan Sinan Akpekmezci ise “Ben para falan istemiyorum, daire istiyorum. Benim başımı sokacağım bir evim yok. Bu apartmanın da artık yıkılması lazım” diye konuştu.