Ev adresini paylaştılar

Kargo şirketinde çalıştığı iddia edilen ‘kelvinoficall0’ rumuzlu kişi, buradan yaptığı paylaşımda “Hesap bendedir dostlar. Sadece birkaç saat içinde bu soysuz kızın numara ve adresini paylaşacağım. Artık gider evinden mi alırsınız bilemem, beni mahkemeye verdiğinde hep beraber adliyeye gidiyoruz” dedi. Rana Batı’ya 1 saat süre verdi. Bu sürenin içinde özür videosu çekip yayınlamazsa evinin adresini ve telefon numarasını açıklayacağını ilan etti. Daha sonra da Batı’nın adres ve telefon bilgilerini paylaşıp takipçilerine “Metrobüsle 1,5 saat. Hep beraber gidelim mi” diye sordu.



‘BİLGİLERE NASIL ULAŞTI’



Binlerce Twitter kullanıcısı “Müşteri bilgilerine bir çalışan nasıl ulaşır” diye isyan edip şirketin adını hashtagleyip “Hesap ver” diye mesaj attı. Kargo şirketinden yapılan açıklamada “Çalışanlarımız sistem üzerinden müşterilerimizin kişisel bilgilerine kesinlikle erişememektedir. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi. Sosyal medya tacizinden sonra ev adresini değiştiren Batı, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.