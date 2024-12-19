Eurofighter’lar görücüye geldi

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Türkiye’nin satın almak için talep ettiği Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon tipi savaş uçakları için görüşmeler sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Katar’da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara’daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı” denildi.