Eurofighter’lar geliyor: ‘Avrupa savaş uçağı kulübü’ne ilk imza atıldı

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Türkiye’nin hava üstünlüğünde kritik bir adım olarak değerlendirilen imzalar dün İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) atıldı. Eurofighter projesi Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından ortak yürütülüyor. İngiltere’nin ardından diğer ortak ülkelerin her biriyle ayrıca benzer mutabakat zaptı imzalanması bekleniyor. İtalya ve İspanya tedarik sürecinin başından bu yana hiçbir sorun çıkarmazken, bu güne kadar Almanya’nın blokajı süreci olumsuz etkiliyordu. Edinilen bilgilere göre, bu konuda da artık ciddi bir engel kalmadı.

KİLİT LAHEY’DE AÇILDI

Özellikle Almanya’nın uzun süredir sürdürdüğü blokajın, geçtiğimiz ay Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında aşıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz arasında Lahey’deki zirve kapsamında yapılan görüşmede, Almanya’nın Eurofighter satışına karşı çıkmayacağı mesajı net bir şekilde iletildi. Zirvenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ı görevlendirdi. Kılıç, Berlin’de Alman üst düzey yetkililerle temaslarda bulunarak siyasi zemini güçlendirdi.

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HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Yine Haziran ayında, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Türkiye ziyareti öncesinde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a verdiği röportajda, “Eurofighter’in dört ortağının da bu satışı desteklediğine eminiz” diyerek, ilk kez 4 ortağın da fikir birliğine vardığını duyurmuştu.

40 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN

Türkiye’nin almayı planladığı 40 adet Eurofighter Typhoon, modern hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturacak nitelikte. Uçakların tedarik süreci tamamlandığında, Türk Hava Kuvvetleri’nin (TSK) caydırıcılık kabiliyeti ciddi ölçüde artacak. Eurofighter’lar, çok rollü savaş uçakları olarak hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek performanslarıyla tanınıyor ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından oluşan açığı kapatabilecek alternatiflerin başında geliyor. Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın tam anlamıyla envantere girmesi 2030’ları bulacağı tahmin edilirken, Eurofighter alımı, bu süreçte de köprü vazifesi olarak görüyor.

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NATO’DAKİ ROLÜ DE GÜÇLENECEK

Eurofighter’lar envantere girdiği zaman Türkiye’nin ortak NATO görevlerinde daha etkin yer almasında rol oynayacak. NATO’nun doğu kanadında hava gücü açısından Türkiye’nin oynayacağı rol güçlenecek. Uçak alımı bakım, modernizasyon, pilot eğitimi ve parça üretimi gibi alanlarda da işbirliği anlamına geliyor. Bu anlamda Türkiye’nin Avrupa savunma ekosistemine yeniden entegrasyonu açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

YÜKSEK ÇEVİKLİK GELİŞMİŞ RADAR

- Eurofighter Typhoon, Avrupa ortak yapımı bir savaş uçağı. Çift motorlu, delta kanatlı ve çok rollü olarak tasarlanan bu uçak, hava üstünlüğü, hava-hava, hava-yer ve keşif görevleri için optimize edildi. Uçağın en dikkat çeken özellikleri arasında yüksek çeviklik, gelişmiş radar sistemleri, uçuş kontrol sistemleri ve düşük radar izi yer alıyor. Meteor gibi aktif radar güdümlü uzun menzilli hava-hava füzeleriyle, Eurofighter TSK’ya uzak menzilde angajman yeteneği kazandıracak.

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MSB: YENİ BİR DÖNEM

- Milli Savunma Bakanlığı’ndan Eurofighter tedarikine ilişkin açıklamada “Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır” denildi.

EUROFİGHTER ENGELLERİ AŞMA KONUSUNDA ÖNEMLİ

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eurofighter için ön anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili, “Bu gelinen aşama geç kalınmış ama bugün için iyi bir noktadadır” dedi. Çelik dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısına ilişkin özetle şunları aktardı: “Suriye’de bir istikrarsızlık girişimi oluşturulmaya çalışıldı. Siyonizm yanlısı bir Dürzi grup Suriye’nin istikrarına yönelik sabotaj girişiminde bulundu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu yönetimidir. Her türlü girişim tümüyle reddedilir ve buradaki bir istikrarsızlık bizim milli güvenliğimize tehdit oluşturacağı şeklinde tutum ortaya koyarız. Bir mezhepsel çatışma gibi görünse de ortada büyük devletlerin vekalet savaşı var.

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- (Terörsüz Türkiye süreci) Çeşitli çevrelerden birtakım fikirler ortaya atılarak fesihle ilgili kafa karıştırmaya dönük adımlar atılmaya çalışıldı. Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Vatandaşlarımızın güvenliği için birimlerimiz görev başındadır. Terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle yürütülecektir.

- (Eurofighter alımı) Biz müttefikler arasında yaptırım ve engellemelerin yanlış olduğunu söylüyoruz. Eurofighter gelişmesi bir takım engelleri aşma konusunda önemli. Türkiye bunları milli güvenliği için gerçekleştirmekte. Bu gelinen aşama geç kalınmış ama bugün için iyi bir noktadadır. Ticareti güçlendirecek her şey dünya barışına hizmet edecektir.”