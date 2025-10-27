Eurofighter’da sona gelindi, Atina diken üstünde! Ege'de dengeleri değiştirecek anlaşma

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kritik ziyaret Türkiye ve İngiltere'de olduğu kadar Atina'da da yakından takip ediliyor.

EUROFIGHTER İÇİN GÖZLER STAREMER'IN ZİYARETİNE ÇEVRİLDİ

Türkiye’nin satın almak istediği Eurofighter savaş uçaklarında artık son aşamaya gelindi. Almanya’nın satışa yeşil ışık yakmasının ardından süreç hız kazanmış ve gözler İngiltere Başbakanı Starmer’ın Ankara’ya yapacağı ziyarete çevrilmişti.

Starmer’in bugünkü ziyareti sırasında anlaşmaya ilişkin nihai imzaların atılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Türkiye, Eurofighter sürecini İngiltere üzerinden yürütürken, buna ilişkin ön mutabakatı da temmuz ayında Londra ile imzalamıştı. Eurofighter jetleri, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya’nın ortak olduğu bir konsorsiyum tarafından üretiyor.



Haberin Devamı

Bugün İngiliz medyasında yer alan haberlerde Starmer'ın, milyarlarca dolar değerindeki Eurofighter Typhoon anlaşmasını sonuçlandırmak üzere Ankara'ya gittiği vurgulanırken, Middle East Eye Journal (MEE) da konuya ilişkin geniş bir haber yayınladı:

"MEE'ye konuşan çeşitli kaynaklara göre, Türkiye ile Birleşik Krallık’ın, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ankara’ya yapacağı ilk resmi ziyaret sırasında anlaşmayı sonuçlandırmaları bekleniyor.

Ankara, Eurofighter konsorsiyumunun lider ülkesi olan Birleşik Krallık ile bu savaş uçaklarının alımı konusunda 2023’ten bu yana görüşmeler yürütüyor. Ankara 2024 yılında satışa engel olan Almanya vetosunu aşarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

Haberin Devamı

İki ülke Temmuz ayında 40 adet uçak için geçici bir anlaşma imzalamış, o tarihten bu yana teknik özellikler ve fiyatlandırma konusunda müzakereleri sürdürmüştü. Ankara’nın fiyatları nispeten yüksek bulduğu bildiriliyor.

Konuya yakın bir kaynak, 40 uçağın 20’sinin teslimatın hızlandırılması için İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından işletileceğini, kalan 20’sinin ise daha sonra teslim edilerek Türkiye’nin gereksinimlerine göre özelleştirileceğini belirtti.



Bir diğer kaynağa göre, Starmer ziyareti öncesinde anlaşmanın Londra açısından önemini göstermek amacıyla iki Eurofighter uçağını Ankara’ya gönderdi. Uçakların Türkiye’de kalıp kalmayacağı ya da yalnızca sembolik amaçla mı getirildikleri ise henüz netlik kazanmadı.

Haberin Devamı

Planlanan anlaşma, gelişmiş aviyonik ve radar sistemlerine sahip olan en yeni Eurofighter versiyonu “Tranche 4” modelini kapsıyor."

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de 29 Ekim akşamı Türkiye'ye gideceği ve 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği hatırlatıldı.



To Bhma gazetesi "Türkiye, Eurofighter kulübünün kapısında - Ege'de dengeleri değiştiren anlaşma" başlıklı haberinde Merz'in Ankara'dan eli boş dönmeyeceği vurgulandı ve "40 Eurofighter alımı için imzaların atılması an meselesi" ifadesi kullanıldı:

Haberin Devamı

"Eurofighter uçakları, en büyük paya sahip olan Birleşik Krallık’ın yanı sıra Fransa, İtalya ve Almanya’nın da yer aldığı bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Teslimatın gerçekleşebilmesi için dört ülkenin de onayı gerekiyor, Berlin anlaşmaya uzun süre yeşil ışık yakmamıştı. Ancak jeopolitik değişimler ve Türkiye’nin Ukrayna’daki aktif rolü, ülkeyi vazgeçilmez bir ortak haline getirdi.

Vima gazetesinin edindiği bilgilere göre, Meteor füzeleriyle donatılacak ilk 20 uçağın teslimatının 2031’de başlaması bekleniyor. Geliştirme maliyetini Almanya’nın Suudi Arabistan ile birlikte üstleneceği, uçakların montajının ise Birleşik Krallık’ta yapılacağı belirtiliyor."