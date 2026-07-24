Eurofighter’da eğitim başlıyor: İlk pilotlar İngiltere yolcusu

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Türkiye’nin İngiltere’den tedarik edeceği Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında eğitim süreci başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecek” açıklamasını yaptı.

ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAKLARI

Eurofighter Typhoon projesi Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Türkiye, Eurofighter savaş uçaklarının tedarik sürecini İngiltere üzerinden yürütmüştü. Geçen yıl ekim ayında eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Üretilecek Eurofighter uçakları 2030’da 6 tane, 2031’de 8 tane, 2032’de de 6 tane olacak şekilde envantere girecek” demişti. Güler ayrıca, Katar’dan 12, Umman’dan 12 ve İngiltere’den 20 adet olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon uçağının envantere alınmasının hedeflendiğini duyurmuştu. Bu sayının 56’ya da çıkması bekleniyor. Eurofighter Typhoon, modern hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturacak nitelikte. Uçakların tedarik süreci tamamlandığında, Türk Hava Kuvvetleri’nin (TSK) caydırıcılık kabiliyeti ciddi ölçüde artacak. Eurofighter’lar, çok rollü savaş uçakları olarak hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek performanslarıyla tanınıyor.

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HARBİYELİNİN VEFATI

Yalova’da bulunan 18. Ana Üs Komutanlığı’nda sürdürülen eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 asker rahatsızlanmıştı. Tedaviye alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Diğer üç öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti. Bilgin’in vefatıyla ilgili ‘güneş çarpması’ iddiaları gündeme gelirken, Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

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“Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup, kesin ölüm nedenini belirleyecek Adli Tıp sonuç raporu beklenmektedir.”

Öte yandan acı olayın yaşandığı gün Yalova’da havanın 28 derece olduğu bildirildi.