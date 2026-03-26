Eurofighter’da bir imza daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz Savunma Bakanı John Healey’in davetlisi olarak gittiği Londra’da Eurofighter tedarikine dair kritik temaslarda bulundu. İki Bakan önce baş başa daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından taraflar, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı. Bu adımla, Eurofighter uçakların alımı ve işletme, bakım ve lojistik desteği gibi tüm süreçler sözleşme ile imza altına alınmış oldu. Toplantı sonrasında taraflar, işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını vurguladı. İmza töreninin ardından Bakan Yaşar Güler, toplantının gerçekleştirildiği Royal Horseguards binasını gezerek sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

UÇAKLAR NE ZAMAN GELECEK

Eurofighter Typhoon projesi Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Türkiye, Avrupa yapımı Eurofighter savaş uçaklarının tedarik sürecini İngiltere üzerinden yürütüyor. Ekim ayında İngiliz Başbakan Starmer’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Türkiye ile İngiltere arasında 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştı. Bakan Güler, “Üretilecek Eurofighter uçakları 2030’da 6 tane, 2031’de 8 tane, 2032’de de 6 tane olacak şekilde envantere girecek” açıklamasını yapmıştı. Güler ayrıca, Katar’dan 12, Umman’dan da 12 adet Eurofighter uçağının envantere alınmasının planlandığını duyurmuştu.

KATAR’DAKİ UÇAKLAR HAZIR

Katar’dan alınacak Eurofighter’ları, “Çok az uçuşu olan hazır uçaklar” diye nitelendiren Güler, “Katarlı kardeşlerimiz çok büyük anlayış gösteriyorlar. Bu uçakları Katar’daki mühimmat ve malzemeleriyle birlikte alacağız. Umman’dan alacağımız uçaklar da az uçuş yapmış uçaklar. Hangarlarda duruyorlar. Umman’dan tedarik edilecek uçakların AESA radarı, Meteor füzesi atma kabiliyeti ile güncel aviyonik sistemlerle modernize edilmesi gerekiyor. Modernizasyonun 12 uçak için 2028 yılında tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAKLARI

Türkiye’nin almayı planladığı Eurofighter Typhoon savaş uçakları, modern hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturacak nitelikte. Uçakların tedarik süreci tamamlandığında, Türk Hava Kuvvetleri’nin caydırıcılık kabiliyeti ciddi ölçüde artacağına işaret ediliyor. Eurofighter’lar çok rollü savaş uçakları olarak hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek performanslarıyla tanınıyor ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından oluşan açığı kapatabilecek alternatiflerin başında geliyor. Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın tam anlamıyla envantere girmesinin 2030’ları bulacağı tahmin edilirken, Eurofighter tedariki bu süreçte köprü vazifesi olarak görülüyor.