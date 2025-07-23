Eurofighter yola çıkıyor

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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan iki kaynak, analistlerin yaklaşık 5.6 milyar dolar değerinde olabileceğini tahmin ettikleri sözleşmenin en fazla 40 jet için olacağını, ancak kesin sayı ve uçak konfigürasyonunun hâlâ müzakere edildiğini bildirdi. Eurofighter, Avrupa’nın en büyük üç savunma şirketi olan BAE Systems, Airbus ve Leonardo tarafından ortaklaşa üretiliyor. Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya ortaklı. Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Amerikan F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmasının ardından Eurofighter alımı için zemin arıyordu.

ALMANYA OLUR VERDİ

Görüşmeler, Almanya’nın ihracat lisansını onaylama konusundaki isteksizliği nedeniyle ilerlemiyordu. Ancak Almanya’da iktidara gelen Friedrich Merz hükümeti Eurofighter satışı için sonunda onayı verdi. Şansölye Friedrich Merz geçen hafta Londra’da düzenlediği basın toplantısında müzakerecilerin ihracat lisansını mümkün kılacak bir karara yaklaştıklarını söyledi.

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AÇIKLAMA GELEBİLİR

Kaynaklar, WSJ’ye yaptıkları açıklamada Türk ve Birleşik Krallık hükümetleri arasındaki görüşmelerin ilerlediğini ve İstanbul’daki Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda bir sözleşmenin temelini oluşturan prensip anlaşmasının duyurulabileceğini belirtti. Kaynaklar, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bu yılın sonuna kadar Türkiye ile bir inceleme ve test planı için anlaşma imzalamayı hedeflediğini söyledi. İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, İngiltere’nin Typhoon’un diğer ülkelere ihracat kampanyalarına öncülük ettiğini söylerken Eurofighter konsorsiyumu ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı.

KAPASİTE ARTIRILACAK

Eurofighter yılda 14 jet üretebiliyor ve kapasiteyi 20’ye çıkarmaya çalışıyor. Türkiye ile yapılacak olası bir anlaşmanın Eurofighter konsorsiyumunun Katar ve Avusturya gibi diğer ülkelerle kendi anlaşmalarını yapmak için yürüttüğü görüşmeleri hızlandırabileceği belirtildi. Ayrıca Türkiye’nin sipariş vermesi halinde yıllık üretim kapasitesinin 30’a çıkarılması gerekeceği kaydedildi.

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İSRAİL’İ KARIŞTIRDI

Türkiye’nin Eurofighter alma olasılığı İsrail’de gündemi hareketlendirdi. Eski İsrail Başbakanı, Yesh Atid Partisi Başkanı Yair Lapid, Netanyahu hükümetine çatarak “Eğer İsrail’in işleyen bir Dışişleri Bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, Almanya ve İngiltere’nin Türkiye’ye Eurofighter Typhoon 4.5 uçağı satması için anlaşma yapmasını çoktan engellemiş olurdu. Türkiye, Ortadoğu’nun en büyük ve en güçlü donanmasına sahipken, şimdi İsrail ile hava sahası dengesini sağlamayı kendine hedef koydu. Bu tehlikeli bir durum ve işlevsiz hükümetimiz bu anlaşmanın hiçbir şey yapmadan ilerlemesine izin verdi” diye paylaşımda bulundu. İsrail’in Maariv gazetesi ise Türkiye’nin Eurofighter’lar için “büyük bir anlaşmaya yakın” olduğunu belirtti. Haberde Yunanistan ve İsrail’in, Türk Hava Kuvvetleri’nin güçlenmesinden endişelendiği ifade edildi.