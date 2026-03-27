Eurofighter imzası Atina’yı gerdi

Anlaşmanın imza tarihinin, Yunanistan’ın milli bağımsızlık günü olan 25 Mart tarihine denk gelmesine dikkat çeken Yunan basını, “Türkler milli günümüzde güç gösterisinde bulundu” yorumunu yaptı, anlaşmayı ise “dev anlaşma” olarak tanımladı.
Atina’da Ankara’nın adımları mercek altına alınırken, Türkiye’nin 2019’da F-35 programından çıkarılmasının Eurofighter alımı sürecini hazırladığını belirten Yunan basınında, “Silah ambargolarıyla karşılaşan Türkiye, dışa bağımlılığını azalttı, kendi beşinci nesil savaş uçağını bile geliştirdi. Asıl konuşmamız gereken budur” yorumları yer aldı.