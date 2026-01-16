Eurofighter ‘hızlandı’

Haberin Devamı

Ankara, hem üretici firma hem de kullanıcı ülkelerle temaslarını yoğunlaştırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ve Eurofighter üretici firması BAE Systems’in Genel Müdürüyle bir araya gelirken, Türkiye-Katar ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanları da gelecek hafta Katar’da buluşacak.

Yaşar Güle dün Milli Savunma Bakanlığı’nda, Eurofighter Typhoon’un üreticisi BAE Systems’in Genel Müdürü Charles Woodburn ile İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris’i kabul etti. Görüşmede, Eurofighter sürecine ilişkin teknik başlıkların ele alındığı, savunma sanayii alanındaki işbirliğinin de gündeme geldiği öğrenildi. Hafta başında Eurofighter ortaklarından İtalya’ya giden Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Eurofighter gündemiyle pazar günü Katar’ı ziyaret edeceği duyuruldu. MSB’den yapılan açıklamada, Orgeneral Kadıoğlu’nun İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla üçlü bir görüşme yapacağı belirtildi.

Haberin Devamı

TOPLAM 44 EUROFIGHTER

Eurofighter Typhoon projesi Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Türkiye, Avrupa yapımı Eurofighter savaş uçaklarının tedarik sürecini İngiltere üzerinden yürütüyor. Ekim ayında İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Türkiye ile İngiltere arasında 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştı. Bakan Güler, “Üretilecek Eurofighter uçakları 2030’da 6 tane, 2031’de 8 tane, 2032’de de 6 tane olacak şekilde envantere girecek” demişti. Güler ayrıca, Katar’dan 12, Umman’dan 12 ve İngiltere’den 20 adet olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon uçağının envantere alınmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

KATAR’DAKİ UÇAKLAR HAZIR

Katar’dan alınacak Eurofighter’ları, ‘çok az uçuşu olan hazır uçaklar’ diye nitelendiren Güler, “Katarlı kardeşlerimiz çok büyük anlayış gösteriyorlar. Bu uçakları Katar’daki mühimmat ve malzemeleriyle birlikte alacağız. Umman’dan alacağımız uçaklar da az uçuş yapmış uçaklar. Hangarlarda duruyorlar.

Haberin Devamı

Umman’dan tedarik edilecek uçakların AESA radarı, Meteor füzesi atma kabiliyeti ile güncel aviyonik sistemlerle modernize edilmesi gerekiyor. Modernizasyonun 12 uçak için 2028 yılında tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAKLARI

- Türkiye’nin almayı planladığı 44 adet Eurofighter Typhoon, modern hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturacak nitelikte. Uçakların tedarik süreci tamamlandığında, Türk Hava Kuvvetleri’nin (TSK) caydırıcılık kabiliyeti ciddi ölçüde artacak. Eurofighter’lar, çok rollü savaş uçakları olarak hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek performanslarıyla tanınıyor ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından oluşan açığı kapatabilecek alternatiflerin başında geliyor. Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın tam anlamıyla envantere girmesi 2030’ları bulacağı tahmin edilirken, Eurofighter tedariki bu süreçte köprü vazifesi olarak görülüyor.

Haberin Devamı