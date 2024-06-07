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EURO 2024 güvenliğinde Türk polisi devrede

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#Türk Milli Takımı#EURO 2024#FETÖ
EURO 2024 güvenliğinde Türk polisi devrede
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 07:00

Dünyanın gözü 14 Haziran’da Almanya’nın ev sahipliğinde başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda.

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Türk Milli Takımı da F Grubu’nda mücadele edecek. Takım ilk maçı için sahaya 18 Haziran’da çıkacak. Ancak ev sahibinin Almanya olması nedeniyle organizasyon Türkiye için kritik bir öneme sahip. Çünkü Almanya, PKK terör örgütü mensuplarının yanı sıra Türkiye’den kaçan FETÖ üyelerine de ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Türk Milli Takımı’nın güvenliği kadar bu futbol karnavalını izlemek için Almanya’ya gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvende olması da Türkiye için önemli.

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, Türkiye’den bir grup emniyet mensubunun Almanya’da özel bir izinle görev alacağını, Türk Milli Takımı’nın güvenliğinin sağlanması ve koordinasyon amacıyla çalışacağını belirtti.

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#Türk Milli Takımı#EURO 2024#FETÖ

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