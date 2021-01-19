Etsiz kasap

Farklı mesleklerden dört girişimci Türkiye’nin ilk vegan kasabı ‘Limonita’yı, Kadıköy Moda’da açtı. Yazılımcı Akın Yalçın, heykeltıraş Sefa Çolak, reklamcı Deniz Yoldaç ve çene cerrahı Türker Yücesoy, veganlık kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan girişimlerinde vegan olanlar kadar vegan olmayanlara da hitap etmeyi hedefliyor.

Akın Yalçın, vegan kasabı şöyle anlatıyor: “Türk mutfağında sebze ve bakliyatla yapılan vegan olan çok lezzetli yemekler var, buna rağmen etçil bir toplum olarak anılıyoruz. Yemek ve damak tadı bir tür ezber aslında. Bizim hayvanları öldürmeden yeme alışkanlıklarını değiştirmemiz için tat ezberlerini bozmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Ete çok benzeyen soyadan, mercimekten, mantardan yapılmış ürünler satarak insanlara aslında ‘hayvanın ölümüne sebep olacak ürünler yemek zorunda değiliz’i kanıtlamaya çalışıyoruz. Vegan olmayan insanlar geldiğinde hali hazırdaki damak tatlarına uygun ürünler önermeye çalışıyoruz. Hayvan öldürmeden de aynı lezzetlere ulaşabilmeyi savunuyoruz.”

TEMEL ÜRÜN: BAHARATLAR

Yalçın’ın sözünü vegan kasabın diğer ortağı Sefa Çolak tamamlıyor: “Et dediğimiz şeyin damağımızda oluşturduğu tadın temel sebebi baharatlar. Baharatları doğru harmanlarsak hayvanları öldürmeden de yeme alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz.”

Peki bu kasapta neler var? Vegan kasapta pastırma, kasap sucuk, tantuni, 3 farklı çeşit sosis, kıyma, kasap burger, sucuk burger, rozbif, İtalyan salamı şiniztel ve daha pek çok vegan ürün bulunuyor.

EN ÇOK VEGAN TANTUNİ SEVİLİYOR

Sefa Çolak, “Hızlı tüketim yemeği olarak bilinen tantuni en çok sevilen ürünlerimizden biri. Vegan rozbif çok özel bir tarifle oluşturduğumuz bir ürün. Bu açıdan vegan dünyasında fark yaratan lezzetlere ulaştığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.