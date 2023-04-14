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Etrafındaki iskeleler kalktı, Kız Kulesi ortaya çıktı

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#İstanbul#Kız Kulesi#Üsküdar
Etrafındaki iskeleler kalktı, Kız Kulesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 10:56

Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanan, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayınının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı.

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İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı.

Etrafındaki iskeleler kalktı, Kız Kulesi ortaya çıktı

İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü. Bazı vatandaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor.

Etrafındaki iskeleler kalktı, Kız Kulesi ortaya çıktı

Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.

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Etrafındaki iskeleler kalktı, Kız Kulesi ortaya çıktı

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#İstanbul#Kız Kulesi#Üsküdar

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