Etnospor’da sıcak ziyaret

Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet alanı gezdikten sonra çocuk oyun alanında devlet koruması altındaki çocuklarla beraber halat çekme yarışı gerçekleştirdi. Alandaki ailelerle ve çocuklarla gerçekleştirilen sohbetin ardından fotoğraf çektirildi.

Bakan Göktaş, festival alanındaki vatandaşların bayramlarını ve Milli Aile Haftasını da kutladı. Açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, “Etnospor'un Türk dünyasının, bizim coğrafyamızın sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını ve Türk dünyasının çok geniş kültürüyle beraber bizlere hem kültürümüzü hem tarihimize yönelik ışık tuttuğunu da görüyoruz.

Diğer yandan çocuklarımız çok fazla dijitalle hemhal, ekranlar bizleri yalnızlaştırıyor. Etnospor tam da bunun tam karşıtında aslında. Birlikte zaman geçirmenin, kültürel faaliyetler gerçekleştirmenin, medeniyetlerimize, kültürümüze, kökümüze bağlı kalarak da geleceğe emin adımlarla ilerlemenin en doğru adresi Etnospor. Biz de sevgi evlerimizden, çocuk evleri sitelerimizden gelen çocuklarla burada zaman geçirdik. Çocuklarımız buradan çok büyük keyif aldı” dedi.