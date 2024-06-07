Etnospor Kültür Festivali başladı

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3 gün daha sürecek, dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan ve kültürel mirasın korunmasının amaçlandığı Kültür Festivali’nin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan Spor Bakanı Akhdam İkramov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Uluslararası Deve Polosu Federasyonu Başkanı Fahd bin Felah bin Haslin, İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Han çadırının önünde toplanan protokol üyeleri ‘Gülbank’ duasının ardından kurdele keserek festivalin açılışı gerçekleştirdi. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Romanya başta olmak üzere 30 ülkeden katılımcının yer aldığı festivalde kurdele kesiminin ardından atlı spor gösterileri yapıldı. Bilal Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, “Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Etnospor Spor Kültür Festivallerimizi bir arada vakit geçirmek, buluşmak, eğlenmek ve öğrenmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.