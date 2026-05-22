Etnospor festivali başladı

Festival ilk gün renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan’ın kestiği kurdeleyle başlayan festival, atçılık gösterisiyle devam etti.

Bilal Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı törende Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul Valisi Davut Gül, yaptıkları konuşmalarla katılımcılara ve ziyaretçilere seslendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği ilk gün; geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatları etkinlikleri düzenlendi.

Mehmet Nuri Ersoy ile Bilal Erdoğan alanda kurulan stantları ziyaret etti. 24 ülkeyi bir araya getiren Etnospor, 24 Mayıs’a kadar sürecek.